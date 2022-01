Mercato ex OM : Changement de cap pour Aloé ?

Il avait été lancé dans le grand bain par Marcelo Bielsa, Baptiste Aloé était sans club depuis l’été dernier. Il pourrait rebondir en Roumanie…

Sans club depuis son départ d’Arouca (Portugal) l’été dernier, Baptiste Aloé devrait rebondir en Roumanie. En effet, selon RMC, l’ancien défenseur de l’OM de 27 ans est actuellement à Bucarest pour boucler les derniers détails de son arrivée au Dinamo. Après 3 saisons à Valenciennes, ce dernier avait fait une pige en seconde division belge au Beershot Anvers, avant de passer la la seconde division portugaise…

Baptiste Aloe est actuellement à Bucarest pour visiter les installations et tenter de boucler des négociations avec le Dinamo Bucarest. L’ancien défenseur de l’OM est libre #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 24, 2022

En aout dernier Baptiste Aloé avait accordé une interview à Onze Mondial, il avait le point sur sa carrière.

Je vais à la guerre sur la pelouse — Aloé

« Je suis ouvert à tout. En France, c’est un peu bouché pour moi au vu de mes deux dernières saisons à Valenciennes. Ça reste dans un coin de ma tête. Après, je viens de faire deux montées en deux saisons. L’étranger, ça m’a permis d’aller voir ce qu’il se passe ailleurs, de sortir de ma zone de confort. J’ai appris plein de choses. J’ai découvert des nouvelles cultures, ce qui est aussi très important. (…) Je suis un joueur de devoir, je donne tout sur le terrain. Je vais à la guerre sur la pelouse. Je suis un joueur qui adore repartir proprement de l’arrière. Je pense que je suis un joueur qui est aussi capable d’alterner entre jeu court et jeu long. (…) Depuis le passage de Bielsa à l’OM et mes années à l’étranger, je suis au point tactiquement. Je pense que j’ai aussi un bon sens du placement. J’aimerais cependant être plus agressif sur le porteur du ballon, et parfois être plus calme sur certaines séquences. Prendre moins de cartons jaunes, c’est un objectif. J’ai aussi envie de prendre plus de risques dans mes relances car casser des lignes, ça peut créer des décalages. » Baptiste Aloé – source : Onze Mondial (08/08/2021)