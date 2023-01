Mercato ex OM : En échec au LOSC, un nouveau départ pour Lihadji ?

Il avait quitté son club formateur, l’Olympique de Marseille pour signer pro au LOSC. Isaac Lihadji ne joue quasiment pas et va tenter de relancer sa carrière en seconde division anglaise.

Isaac Lihadji va quitter le LOSC. le jeune joueur de 20 ans formé à l’OM devrait rebondir en seconde division anglaise. Comme l’avait annoncé le twittos Treize013. En effet, selon la Voix du Nord, l’entourage du joueur a eu des discussions avec plusieurs clubs anglais, vraisemblablement en Championship. « Sunderland, club du nord-est de l’Angleterre classé 10e du Championship, est à l’heure actuelle la piste la plus sérieuse. L’intérêt des Black Cats est réel et les contacts entre le club et le joueur sont avancés. »

A la fin de l’année 2019, Isaac Lihadji a quitté l’Olympique de Marseille sans signer professionnel dans son club formateur. Il avait ensuite rejoint le LOSC, club de Ligue 1 où il aurait pu avoir du temps de jeu et enfin montrer au grand jour son talent vanté par les observateurs des équipes de jeunes de l’OM.

Avec Isaac, il fallait être plus patient — Cassini

Ce joueur annoncé comme une véritable pépite aura finalement beaucoup déçu. En effet, il n’a pas eu le temps de jeu nécessaire à Lille pour vraiment bien exprimer son talent. Jean-Luc Cassini, ancien directeur du centre de formation de l’OM, a bien connu l’ailier français. Il avait expliqué dans un entretien accordé à La Provence que c’est l’entourage du joueur qui a gâché son avenir. Aujourd’hui, le LOSC souhaite se séparer d’Isaac Lihadji et tente de lui trouver une porte de sortie.

« Il aimait le foot. Il avait du talent et était au-dessus par sa technique ou sa vitesse d’exécution. Il y avait peu de joueurs comme lui dans la région. Isaac s’est fait draguer par tous les agents, s’est retrouvé sur une autre planète. La machine infernale était lancée. Personne n’a su le protéger. Il n’était peut-être pas formaté pour ça. On savait que ça allait venir, mais ça a été mal fait. Boubacar Kamara, c’était une carcasse, il a joué en National 2 à 16 ans et demi. Avec Isaac, il fallait être plus patient. Lille était peut-être un peu trop haut. Il renvoie l’image d’un gamin perdu. » Jean-Luc Cassini – Source : La Provence (10/09/22)