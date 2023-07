Mercato ex OM : Changement de cap pour Valbuena !

L’ancien olympien Mathieu Valbuena va quitter l’Olympiakos Le Pirée. Après 4 ans passés dans le club grec, « Petit Vélo » chercherait un dernier challenge et pourrait revenir dans le Sud de la France.

Après 4 ans et 150 matchs disputés sous le maillot de l’Olympiakos, Mathieu Valbuena va quitter Le Pirée. Âgé de 38 ans, Valbuena est arrivé au bout de son contrat avec le club grec, dont il était devenu le capitaine. Celui qui était arrivé à l‘Olympiakos sur la pointe des pieds, après une expérience mitigée en Turquie, repart en tant que légende du club piréen.

« Oh Capitaine ! Notre Capitaine ! Merci pour tout, grand champion ! Pour ton talent et tes qualités sur le terrain et en dehors, ta combativité et ton cœur de lion ! Tu es l’un des meilleurs joueurs a avoir jouer dans notre pays et tu as dignement porté avec fierté le maillot rouge et blanc de l’Olympiakos. Ce ne sont certainement pas des adieux entre nous. Comme nous l’avons déjà convenu, nos chemins se recroiseront bientôt. Le Pirée est et sera toujours ta maison. Tu es l’un des nôtres ! »

Oh Captain! Our Captain! Σε ευχαριστούμε για όλα τεράστιε νικητή Ματιέ! Για το ταλέντο σου και την ποιότητα σου εντός και εκτός γηπέδου, το μαχητικό σου πνεύμα και την καρδιά λιονταριού που έχεις! Είσαι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από την χώρα μας και… pic.twitter.com/Nal6tncxyu — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 10, 2023

Montpellier dans le viseur

Mathieu Valbuena n’en a cependant pas fini avec le football de haut niveau. L’ancien olympien chercherait un dernier challenge, en France, si possible. Selon Mohamed Toubache-Ter, « Petit Vélo » aurait même proposé ses services au Montpellier Hérault SC et serait dans l’attente d’un retour du club héraultais.

Il veut Montpellier & attend un retour du board… bien que ce dernier soit pas emballé, pr le moment. #MHSC https://t.co/61ihz3Mldr — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 3, 2023

Laurent Nicollin ne serait cependant pas vraiment intéressé par l’ancien marseillais, pour le moment…