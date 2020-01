Mercato ex OM : Clap de fin pour Alessandrini !

Romain Alessandrini avait quitté l’OM en janvier 2017 pour rejoindre Los Angeles. 3 ans plus tard, son contrat est terminé et l’ailier de 30 ans ne sera pas conservé…

Le natif de Marseille est donc libre de tout contrat et pourrait rebondir en Europe. Dans l’autre sens, l’attaquant mexicain Chicharito débarque lui à LA Galaxy. Romain Alessandrini a adressé un message d’adieu à son club et à la ville américaine via son compte instagram…

Je suis triste de quitter ce club et cette ville — Alessandrini

« Mon voyage à LA est terminé. Je vous ai donné mon cœur au cours des trois dernières années. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais ce furent les trois meilleures années de ma vie et je ne garderai à l’esprit que les choses positives que j’ai apprises et les beaux moments que j’ai vécus sur et en dehors du terrain. Je suis triste de quitter ce club et cette ville. C’était comme une deuxième maison pour ma famille et moi… Je voudrai remercier LA pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et ma famille… » Romain Alessandrini – Source: Instagram