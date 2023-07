Mercato ex OM : Des nouvelles de Lucas Silva !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien marseillais, Lucas Silva vient de signer un contrat avec Cruzeiro. C’est la troisième fois dans sa carrière que le Brésilien signe dans le club qui l’a lancé en pro.

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Lucas Silva (30 ans) est de retour dans son club formateur. Sept ans après l’avoir quitté pour rejoindre le Real Madrid à l’époque, le Brésilien vient de signer un nouveau contrat avec Cruzeiro, pour la troisième fois dans sa carrière.

Débarqué en provenance du Real Madrid à l’été 2015, Lucas Silva arrive à l’époque à Marseille avec une étiquette de futur crack. Prêté sans option d’achat par le club merengue, Silva a disputé un peu plus de 30 matchs sous le maillot marseillais, lors de son passage à l’OM.

Vous souvenez-vous de Lucas Silva ? 🧐 À 30 ans, le milieu brésilien vient de s’engager une troisième fois avec Cruzeiro, son club formateur. 😳 Grand espoir, il avait rejoint à 22 ans le Real Madrid en janvier 2015, pour environ 15M€. Après avoir enchaîné un prêt compliqué à… pic.twitter.com/X3usDlrEV4 — Footballogue (@Footballogue) July 10, 2023

Une carrière pleine de rebondissements

Promis à une grande carrière lors de ses débuts, Lucas Silva n’aura jamais su montrer toute la mesure de son potentiel. À 21 ans, il quitte le Brésil pour rejoindre le Real Madrid pour environ 15 millions d’euros. 6 mois plus tard, lors de l’été 2015, Silva ne rentre pas dans les plans madrilènes mais Florentino Perez veut donner du temps de jeu à sa pépite auriverde, il est donc envoyé en prêt à l’Olympique de Marseille. Sous le maillot bleu et blanc, il réalise une saison en demi-teinte, son passage à l’OM ne marque pas les supporters olympiens.

L’été suivant, il doit signer au Sporting Portugal, à nouveau en prêt, mais le club lisboète lui détecte un problème cardiaque. Beaucoup pensent que le Brésilien va prendre sa retraite, mais après six mois loin des terrains, le Real Madrid renvoie Lucas Silva en prêt à Cruzeiro pour deux ans. Dans son club formateur il retrouve des couleurs et dispute près de 100 matchs en deux saisons. Il est ensuite envoyé à Grêmio où il devient un titulaire indiscutable et 3 ans plus tard, le revoilà à Cruzeiro pour une troisième fois.

À 30 ans, Lucas Silva est devenu un milieu de terrain confirmé dans son pays, s’il n’a pas eu la carrière que le grand public attendait à ses débuts, il a finalement réussi à s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs à son poste du championnat brésilien.