Mercato ex OM : Des possibilités en L1 pour Ocampos (à prix cassé) ?

Lucas Ocampos pourrait quitter le FC Séville cet été. L’argentin avait quitté l’OM en 2019 pour un montant estimé à 15M€, il pourrait changer d’air lors du prochain mercato…

Selon le média Diario de Sevilla, Lucas Ocampos ferait partie des joueurs que le FC Séville ne retiendra pas. Un cycle de 3 saisons qui s’achève tout comme Diego Carlos parti à Aston Villa. En attendant, le gros transfert de Jules Koundé, le prochain éléments sur la liste des départ serait bien Lucas Ocampos.

Ocampos transféré pour 20 à 25M€ ?

L’ancien marseillais ne serait pas à l’aise avec son rôle actuel à Séville, le média précise que ce dernier dispose « d’un marché en France et en Angleterre (au printemps dernier, les médias britanniques ont rapporté l’intérêt de West Ham et de Wolverhampton) et le FC Séville a besoin de plus d’ argent pour entreprendre sa régénération. » Alors que la clause d’Ocampos est de 70M€, sa dernière saison a été moins convaincante, il a perdu sa place au profit d’Erik Lamela et Tecatito sur les côtés. L’argentin n’a d’ailleurs plus été convoqué en équipe nationale et son départ pourrait se négocier autour des 20 à 25 millions d’euros. Le joueur de 28 ans va devoir trouver un nouveau challenge…

Le PSG a gagné le respect et la reconnaissance qu’il mérite – LUCAS OCAMPOS

« Si on veut continuer à monter des marches, il faut avoir beaucoup d’ambition et savoir que le club c’est avant tout, croire en nous et travailler. Ce match sera bénéfique pour les deux équipes. Il nous obligera à faire de notre mieux. Les années précédentes, le PSG a gagné le respect et la reconnaissance qu’il mérite. Ils ont beaucoup de grands joueurs et sont très forts individuellement et collectivement. Ce sont de très beaux matches à jouer car ils nous font grandir et vont nous aider dans notre travail de présaison. » Lucas Ocampos – Source : Site officiel du FC Séville (25/07/2021)