Mercato ex OM : Di Meco affiche ses inquiétudes pour Ben Arfa !

Censé se relancer avec le LOSC depuis son arrivée cet hiver, Hatem Ben Arfa est déjà indésirable par son coach !

Lors du mercato d’hiver, Hatem Ben Arfa a rejoint le LOSC pour se relancer après quelques mois sans avoir de club. L’ancien international français n’aura eu besoin que de quelques semaines pour s’illustrer négativement auprès de ses coéquipiers.

Le journal L’Equipe racontait ce dimanche que le milieu offensif a eu un accrochage musclé avec Tiago Djalo lors de la rencontre face à Bordeaux.« Jorge Maciel, l’un des adjoints de Jocelyn Gourvennec, essaie dans un premier temps de calmer le jeu. Sans succès. Sortant de son bureau selon un témoin, l’entraîneur du LOSC tente lui aussi de prendre la parole et de faire redescendre la température. Ben Arfa ne décolère pas et, comme révélé par Téléfoot, prononce des mots particulièrement durs à l’encontre du coach breton. À l’extérieur du vestiaire, les acteurs sont médusés d’entendre de tels éclats de voix. »

Un dérapage et une fin d’aventure à Lille pour Hatem Ben Arfa ? Le milieu offensif a eu un échange houleux avec Tiago Djalo, puis avec Jocelyn Gourvennec, après le nul contre Bordeaux samedi. La suite de son aventure au LOSC est sérieusement compromise. https://t.co/ohogc9wxAV pic.twitter.com/tr4zWoJdFJ — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 3, 2022

Qui va prendre le risque de faire venir Ben Arfa après ce qui s’est passé à Bordeaux et à Lille ? — Di Meco

Sur RMC, Eric Di Meco a réagi à cette nouvelle mésaventure d’Hatem Ben Arfa… Il a bien peur que cela signe la fin de sa carrière professionnelle !

« D’après ce que j’ai compris, c’est sa relation particulière avec Olivier Létang (le président du LOSC, ndlr) qui lui a permis de se relancer dans un bon club. Je pensais qu’ils s’étaient mis d’accord pour que Ben Arfa prenne le temps de jeu qu’on lui donne et qu’il ne fasse pas de vague. Ils se sont embrouillés sur une histoire de jeu, ça a un peu chauffé, ce n’est pas grave non plus. Mais qui va le prendre derrière ? Ce sont les rapports qu’il avait avec Létang qui lui ont permis de rebondir comme ça. Mais qui va prendre le risque de faire venir Ben Arfa après ce qui s’est passé à Bordeaux et à Lille ? Malheureusement le mec clôt sa carrière. » Eric Di Meco – Source : RMC (04/04/2022)