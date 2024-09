Mercato ex OM : Djellit veut voir cet ancien joueur marseillais (libre) revenir en Ligue 1 !

Selon L’Équipe, Bouna Sarr est toujours à la recherche d’une équipe pour relancer sa carrière. Après avoir joué 9 ans en Ligue 1 et 4 ans en Bundesliga, l’international sénégalais compte bien réintégrer une équipe, peu importe le championnat.

Après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche la saison dernière, Bouna Sarr ne prolonge pas son contrat avec le Bayern de Munich. Actuellement sans club, le latéral droit de 32 ans cherche un nouveau point de chute pour relancer sa carrière.

Bouna Sarr sans club

Quand on voit pas mal d’effectif de L1 aujourd’hui, je me dis qu’un petit Bouna Sarr ne leur ferait pas de mal! Comme Slimani, l’ancien de l’#OM est libre et affuté #Mercatohttps://t.co/UFnuKQj4r2 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 8, 2024

Bouna Sarr, sans contrat depuis le 1er juillet 2024, est à la recherche d’une nouvelle équipe. Après avoir joué 5 ans à l’Olympique de Marseille puis 4 ans au Bayern de Munich, l’international sénégalais ne s’attend pas forcément à un grand club européen. Il recherche avant tout un club où il pourra vivre de sa passion, sans obligatoirement gagner beaucoup d’argent.

« Je sais que l’aventure n’est pas finie »

Du haut de ses 32 ans, Bouna Sarr estime que sa carrière ne doit pas se terminer maintenant. Le latéral droit, auteur de 8 buts avec l’Olympique de Marseille, est prêt à rejoindre n’importe quel club. « Je recherche un projet pour me relancer, retrouver du plaisir, faire les efforts pour une équipe. Pas du financier », confie le natif de Lyon au journal L’Équipe. « Je suis ouvert à pas mal de défis. Et si un jour, cela me permet de rejouer dans un grand club, pourquoi pas », précise-t-il.

Bouna Sarr poursuit en expliquant qu’il privilégie son amour du football, laissant de côté l’aspect économique. « Dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui sont en mauvaise santé, dans la précarité ou l’inconfort. Moi, je veux juste revivre de ma passion, car je sais que l’aventure n’est pas finie », partage l’ancien joueur de l’OM.

