Mercato Ex OM – Édouard Mendy : « J’ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais… »

Alors qu’il explose actuellement du côté des Blues de Chelsea, Édouard Mendy est revenu pour So Foot sur son départ de l’Olympique de Marseille.

Interviewé par le magazine So Foot, le gardien sénégalais Édouard Mendy a révélé la raison pour laquelle il avait décidé de ne pas rester à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2016. À la place, l’actuel portier de Chelsea décide de continuer sa carrière au Stade de Reims. Un choix qui va s’avérer payant…

« Il n’y avait aucun intérêt de rester à Marseille pour être troisième gardien derrière Steve Mandanda et Yohann Pelé » – Édouard Mendy

«J’ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais il n’y avait aucun intérêt à le faire pour être troisième gardien derrière Steve Mandanda et Yohann Pelé. Je venais de me relancer, des clubs de Ligue 2 me contactaient, donc le challenge, c’était de trouver un club ambitieux, qui pouvait m’offrir du temps de jeu. Attention, je sortais d’une saison avec la réserve de l’OM, donc je n’allais pas exiger une place de numéro un, mais je cherchais une opportunité de montrer mes capacités. C’est ce que Reims m’a offert : une chance. Je l’ai saisie, j’ai connu la Ligue 2 et la Ligue 1. Derrière, Rennes, ça a été le club qui m’a offert un nouveau rythme, des matches tous les trois jours» Édouard Mendy – source : So Foot (12/11/2021)