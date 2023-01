Mercato ex OM : En échec total, il envisage en retour en Ligue 1 ? (à l’OM ?)

Il a quitté l’OM pour Aston Villa lors du mercato hivernal de 2021. 2 ans plus tard, la situation de Morgan Sanson est très compliquée en Angleterre, le milieu de terrain pourrait quitter son club lors de ce mercato et revenir en Ligue 1 !

Son transfert de Marseille à Aston Villa en janvier 2021 est un flop ! Morgan Sanson ne joue pas et son coach Unai Emery ne compte pas sur lui. Selon l’Equipe, « l’ancien taulier de l’OM pourrait vouloir se relancer en France, et pourquoi pas du côté de ses anciens clubs : Montpellier, club où il s’est révélé en Ligue 1, ou Marseille, qui cherche à recruter au milieu, mais dans un profil plus offensif. » Le joueur de 28 ans va devoir relancer sa carrière !

Sanson, 1 minute jouée cette saison en Premier League !

Alors que le mercato hivernal s’ouvre dimanche, plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 ne jouent plus avec leur club et pourraient être tentés par un retour en France. https://t.co/ppdEKo7PmD pic.twitter.com/SAqne3Zx96 — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 31, 2022

La situation de Morgan Sanson ne s’arrange pas à Aston Villa. Le milieu de terrain n’a joué qu’une seule minute en Premier League cette saison. Depuis son arrivée en janvier 2021, il n’a participé qu’à 20 matches dans le championnat anglais, pour un famélique temps jeu total de 643 minutes. Une situation très compliquée qui aurait déjà dû se résoudre l’été dernier. En effet, alors que son nom était évoqué en France, dans les derniers jours du mercato estival un prêt à l’Espagnol Barcelone était tout proche d’être signé. Mais les deux clubs ont fini par envoyer les documents liés à la transaction avec quinze minutes de retard. Le joueur est obligé de patienter, sans jouer. Des rumeurs en Angleterre évoquaient un départ du milieu de terrain dès le mercato hivernal, deux clubs en Ligue 1 seraient intéressés : Strasbourg et Lille. De plus, Sunderland et Swansea qui évoluent en Championship seraient aussi sur le coup. A suivre…

BREAKING: Sunderland are heavily interested in Aston Villa’s Morgan Sanson for a loan in January.#safc pic.twitter.com/nP9vc5zXrh — Bayleigh (@BMPCSAFC) October 19, 2022

Son ex coach, Steven Gerrard avait déjà ouvert la porte à un départ en aout dernier.

Sanson est frustré par son temps de jeu

« Morgan a été très professionnel, il a été calme, il s’est bien entraîné mais, en même temps, il est frustré par son temps de jeu. Je respecte cela, je comprends cela, donc si quelque chose atterrit pour Morgan qu’il veut partir, nous ne nous mettrons pas en travers de son chemin. En même temps, il s’entraîne bien et pousse pour revenir dans le cadre ». Steven Gerrard – source : Birmingham Mail (20/08/2022)