Mercato ex OM : encore un rebond surprise pour Rudi Garcia ?

Rudi Garcia, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, est un technicien reconnu pour sa capacité à convaincre lors de ses entretiens d’embauche. Bien que sans club depuis près d’un an, suite à son départ de Naples, son nom circule à nouveau dans les couloirs des grands clubs européens. Mais il ne part pas favori…

Cela fait désormais presque un an que Rudi Garcia a quitté son poste à Naples, et depuis, l’ex-coach de l’OM et de l’OL s’est fait plutôt discret, loin des feux de la rampe médiatique. Pourtant, ces derniers mois, plusieurs rumeurs ont circulé sur un possible retour de Garcia en France, notamment au Stade Rennais, où il était pressenti pour succéder à Stéphan. Cependant, ces spéculations semblent aujourd’hui s’éteindre : l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli, qui a récemment visité le Roazhon Park, devrait officialiser sa signature à Rennes ce lundi. Ce développement met fin à l’hypothèse d’un retour de Rudi Garcia en Ligue 1.

Pas de Rennes pour Garcia, la Roma comme opportunité ?

À ce jour, Rudi Garcia se retrouve donc toujours sans club, mais son nom refait surface en Italie, où il est pressenti pour reprendre les rênes de l’AS Roma. Selon les informations publiées par les médias italiens Corriere dello Sport et La Gazzetta dello Sport, l’ancien entraîneur de la Roma entre 2013 et 2016 serait désormais sur la liste des potentiels successeurs à Ivan Juric, limogé après la défaite de la Roma contre Bologne (2-3).

Mancini favori !

🔴 Gazzetta/CorSport : Roberto Mancini est en pole position pour remplacer Ivan Juric à la Roma. Mais attention à un nom qui monte : celui de Rudi #Garcia. L’entraîneur français ferait alors son grand retour dans la capitale 🗞️ pic.twitter.com/vxd3YvSdey — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 11, 2024



Cependant, malgré cette possibilité, Roberto Mancini semble actuellement être le grand favori pour reprendre en main l’équipe de la Louve. Cela dit, le nom de Rudi Garcia continue de prendre de l’ampleur dans les discussions, et l’entraîneur français pourrait bien faire son grand retour à Rome. Il a déjà démontré par le passé sa capacité à convaincre les dirigeants de le choisir…