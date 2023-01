Mercato ex OM : Enfin un rebond pour Cuisance ?

Actuellement en Série B au Venezia FC, Michaël Cuisance pourrait partir dès cet hiver. La Sampdoria de Gênes cherche à le recruter dans le but d’assurer le maintien en Série A.

Le milieu de terrain Michaël Cuisance intéresse la Sampdoria de Gênes. Arrivé au Venezia FC, en Série B italienne, pour 4 millions d’euros en provenance du Bayern Munich à l’hiver 2022. Cuisance pourrait déjà repartir après 17 matchs joués pour 2 buts et 2 PD. Transféré à Munich en 2019, pour 12 millions d’euros, provenance du Borussia Mönchengladbach, il ne joue que 13 matchs en 3 saisons pour 2 buts. Lors de la saison 2020/2021 il est prêté à l’OM avec option d’achat de 18 millions d’euros.

Il retourne au Bayern où il joue très peu et est définitivement transféré à Venise, promu en Série A, lors du mercato d’hiver 2022. Il y signe un contrat jusqu’en 2025. Cependant à la fin de la saison 2022 son club est relégué en Série B.

Un départ pour la Série A pour 3M€

Michaël Cuisance veut donc se relancer en arrivant en Série B après un début de carrière difficile. Le début de saison se passe bien pour lui, il est titulaire indiscutable et aide son club à lutter pour le maintien. Mais sur les 9 derniers matchs Cuisance doit se contenter de quelques apparitions. C’est dans ce contexte que la Sampdoria de Gênes, 19ème de Série A, à 8 points du premier non relégable s’intéresse à lui. Un accord pour un transfert lors de ce mercato d’hiver autour des 3 millions d’euros aurait été trouvé. Ce transfert doit aider la Sampdoria dans sa lutte pour le maintien. Et pour Cuisance c’est une dernière occasion de prouver sa valeur de joueur professionnel. Car les espoirs placés en lui semblent déjà loin derrière.

Ni avec André Villas-Boas, ni avec Nasser Larguet ni avec Jorge Sampaoli, Cuisance n’arrivera à s’imposer à l’OM. Son option d’achat ne sera donc pas levée à l’été 2021, malgré ses 30 matchs et 2 buts.