Mercato ex-OM : Enfin un rebond pour Mitroglou ?

Dans une mauvaise passe depuis son départ de l’OM en 2021, Kostas Mitroglou a enfin trouvé un nouveau club pour essayer de se relancer.

En 2021, après deux prêts infructueux à Galatasaray et au PSV, Kostas Mitroglou est libéré de ses six derniers mois de contrat à l’OM. L’attaquant grec tente de se relancer dans son pays, à l’Aris Salonique, mais après seulement six mois, il est poussé vers la sortie.

Le 1er juillet 2022, l’ancien Olympien est libre de tout contrat. Plusieurs clubs de seconde division grecque manifestent leur intérêt pour le joueur, mais Mitroglou reste toujours sans club… Jusqu’à maintenant : Kostas Mitroglou a été aperçu jeudi au centre d’entraînement du Fortuna Sittard, actuellement 12ème d’Eredivisie.

[Eredivisie] 🌘 Kóstas Mítroglou était présent à l’entraînement du jour, du Fortuna Sittard ! ❓ Atilla Aytekin (propriétaire) osera-t-il réunir l’attaquant grec avec Burak Yılmaz ? 🤝 Dimitrios Siovas n’est sans doute pas opposé à la venue de son compatriote.#FootNL pic.twitter.com/I00x96jNOx — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) December 22, 2022

