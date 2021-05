Mercato Ex OM: Fin de l’aventure pour Ben Arfa !

Arrivé en octobre dernier en Gironde, Hatem Ben Arfa ne portera déjà plus le maillot de Bordeaux. Décevant dans ses performances, l’ancien Marseillais ne poursuivra pas l’aventure dans l’ouest de la France.

C’est déjà terminé pour Hatem Ben Arfa à Bordeaux ! L’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille était arrivé libre au mois d’octobre dernier chez les Girondins. Auteur de bonnes performances lors de son arrivée, l’ancien international français a fini par décevoir les dirigeants bordelais. Agé de 34 ans, le champion de France 2010 avec l’OM ne voit pas son contrat s’expandre d’une année, comme pouvait le permettre les clauses de l’accord entre le joueur et le club. C’est Alain Roche, le directeur sportif du club, qui l’a annoncé.

A LIRE: Mercato OM: Le prix de Gerson moins élevé que prévu ?

Ben arfa plus supporté par ses coéquipiers…

Lors de son arrivée, de nombreux observateurs avaient validé le transfert d’Hatem Ben Arfa en direction de Bordeaux. Problème, ce sont ces coéquipiers qui ont commencé à ne plus supporter l’ancien marseillais.

« A un moment donné, il faut aller sur le terrain avec les mecs en qui tu as confiance et qui sont dans le même état d’esprit que toi. Le coach (Jean-Louis Gasset, ndlr) fera son équipe jusqu’à la fin de la saison, mais là il y a trois mois très importants. A nous de prendre des points le plus vite possible pour obtenir le maintien. Et après, tourner la page de cette saison et faire certainement un peu le ménage. Après Marseille (0-0, le 14 février, ndlr), j’ai dit des choses. Ça a pu certainement choquer certains. Ça a été des mots forts. Je ne me suis pas excusé, parce que l’excuse, c’est trop facile. Ma relation avec Ben Arfa? J’ai dit ce qu’il fallait dire. Après, si le message n’est pas passé ou si tu n’as pas envie de l’écouter, c’est comme ça » Laurent Koscielny – Source : Conférence de presse (texte RMC 25/02/21)