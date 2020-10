Mercato ex OM : Galtier répond fermement à l’intérêt de Lyon pour remplacer Garcia !

Son nom a été cité à l’Olympique de Marseille il y a quelques mois, c’est maintenant à Lyon que les rumeurs l’envoient. Christophe Galtier a répondu fermement.

Cité à Lyon pour remplacer Rudi Garcia, Christophe Galtier a totalement démenti ces rumeurs. L’actuel coach du LOSC se dit très concentré sur son projet actuel.

Je suis très hermétique aux rumeurs — GALTIER

Pour rappel, il avait également été cité à l’Olympique de Marseille afin de remplacer André Villas-Boas qui avait émis l’hypothèse de quitter le club.

« Ce ne sont que des rumeurs et je suis concentré sur le match, il est très important. On fait un très bon début de saison, on est bien placé donc la concentration est sur le match, la préparation. Ce qui peut se dire ou s’écrire, c’est pour les gens. Je suis très hermétique à tout ça et les gens, qui me connaissent, savent que je suis à fond avec mon équipe »

Christophe Galtier – Source : Conférence de presse