Mercato ex OM : Gerson déjà de retour en Europe ?

Le brésilien Gerson, reparti au Brésil en janvier dernier et plus précisément au Flamengo, serait déjà suivi par deux clubs européens en Angleterre et en Italie.

Gerson est reparti à Flamengo au mercato d’hiver après seulement 18 mois passés à Marseille, mais on apprend que des clubs européens étudieraient déjà sa situation. Le journaliste turc d’ESPN, AS ou encore Goal, Ekrem Konur révèle que deux clubs s’intéresseraient au milieu de 26 ans, un en Série A et un en Premier League.

Gerson s’est bien relancé en 2023 après un début de saison compliqué en France où il n’est apparu que 10 fois (6 titularisations) sous les couleurs olympiennes en Ligue 1.

🔥#EXCL | 2 Clubs from the Premier League and the Italian Serie A league are monitoring the situation of Flamengo’s 26-year-old Brazilian player Gerson.

🇧🇷 #CRF 🔴⚫ #VamosFlamengo pic.twitter.com/aYiuljNEH1 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 3, 2023

Gerson, mieux à la maison ?

Depuis le début de la saison de Série A brésilienne en avril, le gaucher s’est complètement relancé. Hormis une poignée de matchs ratés début mai, il est quasiment titulaire à chaque rencontre (9 titularisations en 13 rencontres), a inscrit deux buts et est le meilleur passeur du championnat (6).

Alors Gerson pourrait il vraiment retourner en Europe aussi rapidement, lui qui a plusieurs fois fait la navette entre le Brésil et le vieux continent. Déjà en 2016 il avait rejoint, tout jeune, l’AS Roma en provenance de Fluminense et était ensuite passé par la Fiorentina avant de retourner au pays, à Flamengo puis de poser ses valises sur la Canebière en 2021.

Pas impossible de le voir se stabiliser enfin au Brésil où il excelle, ce qui pourrait lui rouvrir les portes de la Seleção avec qui il a connu 4 sélections, toutes en 2021.