Mercato ex OM : Gignac ne s’arrête pas !

A 37 ans, l’ancien attaquant de l’OM André Pierre Gignac prolonge avec les Tigres de Monterey jusqu’en 2025. Le joueur a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

L’ancien buteur vedette de l’OM André Pierre Gignac a prolongé son contrat de deux saisons avec les Tigres de Monterey, soit jusqu’en 2025. Après cinq saisons à l’OM entre 2010 et 2015, 188 matches, toutes compétitions confondues, Gignac a marqué 77 buts. Dont certains mémorables comme ses deux doublés contre le PSG en 2012 et 2015. Gignac est arrivé libre de tout contrat au Mexique et est devenu une star des Tigres. Grâce à ses bonnes performances, Gignac a pu être sélectionner pour l’Euro 2016. En 2020 il remporte la CONCACAF Champions face au Los Angeles FC et atteint la finale du mondial des clubs face au Bayern Munich.

Je reste aux Tigres jusqu’en 2025

»Je vous écris avec de grandes nouvelles. Aujourd’hui, c’est avec joie que je vous annonce que je reste à Tigres jusqu’en 2025. Le club, l’encadrement, les joueurs et surtout vous m’avez donné la confiance nécessaire pour continuer à me battre jour après jour avec les couleurs de cette grande institution » André Pierre Gignac – Source : Footmarseille.com (3/02/2023)

En 8 saisons avec les Tigres Gignac a disputé 318 matchs pour 181 buts. A 37 ans Gignac semble prêt à encore augmenter ses statistiques avec les Tigres.