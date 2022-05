Mercato ex OM : Grande annonce de Naples pour l’avenir de Zambo Anguissa !

Prêté à Naples par Fulham, André Franck Zambo Anguissa a réussi à convaincre la direction italienne de le conserver. Le Camerounais devrait s’engager définitivement d’après les déclaration du président De Laurentiis.

On dit souvent que l’Olympique de Marseille ne sait pas vendre et à juste titre. L’une des dernières grosses ventes du club concerne un joueur ayant évolué en 2018 : André Franck Zambo Anguissa. Le milieu de terrain a rapporté près de 25 millions d’euros au club en partant pour Fulham à l’époque où les Anglais évoluaient en Premier League.

Depuis, le club britannique a chuté en seconde division et a été contraint de se séparer de Zambo Anguissa. Ce dernier a été prêté au Napoli où il a réalisé une très grande saison. L’international camerounais a même convaincu le président De Laurentiis de le conserver !

« Le joueur qui sera sûrement là cet été, c’est Anguissa, je peux le dire avec certitude » Aurelio De Laurentiis – Source : Conférence de presse

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, la direction du Napoli va lever l’option d’achat d’André Franck Zambo Anguissa. Cette dernière aurait été fixée à 15 millions d’euros par Fulham.

Napoli have triggered the buy option for Zambo Anguissa from Fulham, president De Laurentiis has just confirmed. Fee will be around €15m. 🇨🇲🤝 #transfers

Zambo Anguissa has already signed his contract with Napoli.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2022