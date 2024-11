Mercato ex OM : Gros chamboulement à venir dans le club de Renan Lodi !

Parti après 6 mois à l’Olympique de Marseille, Renan Lodi est actuellement en Arabie Saoudite à Al-Hilal. Son club pourrait prendre une énorme décision !

Le championnat saoudien a attiré bon nombre de joueur venus de championnats européens. Joueur de l’OM durant quelques mois, Renan Lodi a trouvé un point de chute à Al Hilal qui lui offrait un salaire XXL. Il y retrouvait notamment son compatriote, Neymar. Seulement, l’ancien joueur du PSG s’est grièvement blessé la saison dernière et peine à revenir. Le média UOL explique cette semaine que le club saoudien envisage de résilier le contrat à l’amiable de sa star afin notamment de réduire le nombre de ses extra-communautaire.

🇸🇦 La direction d’Al-Hilal souhaiterait trouver un accord, avec Neymar, pour une rupture du contrat à l’amiablehttps://t.co/f2c7kbvkwo pic.twitter.com/5S31Tr1bjX — RMC Sport (@RMCsport) November 6, 2024

Les explications de Benatia sur le départ de Renan Lodi

« Pour nous c’était simple, on ne voulait pas toucher à la phase défensive dans ce mercato jusqu’à cette offre pour Renan Lodi d’Al-Hilal, a expliqué Mehdi Benatia au micro de Canal +. On en a parlé avec le président et il nous a dit qu’on ne touchait pas car on avait dit au coach qu’on ne vendrait pas derrière. Malheureusement le joueur a su par son agent qu’il y avait cette offre-là. C’est trois ou quatre fois le salaire. Du coup il a attrapé le coach après le match de Thionville et lui a dit « écoute j’ai une offre apparemment vous ne voulez pas accepter alors que je vais gagner quatre fois plus. Il faut me laisser partir. » Le lendemain, le coach nous attrape avec le président et nous dit « il vient me parler d’argent, je suis coach de football moi, ça ne me plaît pas. C’est un titulaire mais s’il a la tête ailleurs, il faut le laisser partir. Il ne faut pas garder un joueur à l’OM, s’il ne veut pas être ici » », a ajouté le dirigeant marseillais.