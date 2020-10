Mercato ex OM : Gros changement pour Taye Taiwo ?

L’ancien défenseur de l’OM, Taye Taiwo a beaucoup voyagé depuis son départ de Marseille. Le latéral gauche aurait signé un contrat dans une équipe américaine…

En effet, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Taye Taiwo aurait rejoint la nouvelle franchise, les Palm Beach Stars. L’international nigérian de 35 ans aurait signé avec l’équipe américaine alors qu’il disposait d’un contrat jusqu’en juin prochain avec l’équipe chypriote de Doxa Katokopias. Une nouvelle et dernière aventure pour celui qui aura marqué les supporters marseillais aussi bien par son énorme frappe de balle que par son sourire et sa bonne humeur contagieuse…

« Deschamps, je le vois et je lui dis : ‘Je voudrais parler avec vous. Coach, lorsque vous jouiez et que vous n’étiez pas d’accord avec le président, le club.. Vous ne signez pas le contrat. Vous étiez un footballeur aussi… Vous pouvez comprendre.’ Tous les joueurs qui viennent à l’OM, ils signent, ils ont de bons contrats… Nous on est ici, on joue et on n’a rien. Je sais pas si c’est Deschamps ou le président Dassier… C’était mieux quand il y avait Pape Diouf avec nous ! »

Taye Taiwo – Source : Football Club de Marseille (12/12/2019)