Mercato ex OM: Gros rebond attendu pour Alexandre Phliponeau ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alexandre Phliponeau, l’ancien minot n’a pas eu sa chance à l’OM. Ce dernier a joué en National à Séte, pis à Annecy avant de s’engager avec Concarneau la saison dernière. Il pourrait rebondir dans un beau projet…

Comme l’explique FootMercato, Concarneau a été relégué et « Alexandre Phliponeau a été l’un des joueurs les plus réguliers du club breton en Ligue 2 (31 matches pour 2 passes décisives). (…) La conséquence de cette relégation, l’ancien Marseillais de 24 ans est désormais libre de s’engager où bon lui semble. Et il ne manque pas de prétendants puisque des clubs de haut de tableau de L2 et un club de Ligue 1 sont déjà venus aux nouvelles pour récupérer un joueur qui totalise déjà plus d’une cinquantaine de matches avec les pros. » Le milieu de terrain né à Marseille pourrait continuer à progresser et s’offrir une carrière intéressante.

Des clubs de haut de tableau de L2 et un club de Ligue 1 sont déjà venus aux nouvelles

🚨 #Mercato

▪️ ancien espoir de l’OM, Alexandre Phliponeau a effectué une bonne saison à Concarneau en L2

▪️ ce milieu 6 ou 8 est suivi par un club de Ligue 1 et par plusieurs clubs de haut de tableau de Ligue 2

▪️ le club breton va le laisser partir libre du fait d’une clause… pic.twitter.com/oLcUbNv1tM — Sébastien Denis (@sebnonda) May 10, 2024

Le milieu de terrain s’était confié à Actufoot avoir « reçu plusieurs offres de clubs de ligue 2 et être suivi par des clubs de ligue 1 ». Si aucune offre n’a pour le moment été faite, une page se tourne pour le « minot », il ira vers le projet qui lui permettra de réaliser une saison complète, dans la continuité de celle effectuée à Sète.

« J’avais besoin de reprendre du plaisir et de jouer, faire une saison complète. Ce que j’ai fait. Je veux continuer à jouer régulièrement donc j’ai envie de retrouver un club qui va me faire confiance. Je suis encore jeune et j’ai assez perdu de temps avec l’OM. » Alexandre Phliponeau – source : Actufoot (06/06/2022)