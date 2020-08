Mercato ex-OM : Gustavo à Lyon ? Un sujet qui enflamme le plateau de DFM !

Extrait DFM. La presse turque annonce que Lyon à fait une offre à hauteur de 7 millions d’euros pour recruter Luiz Gustavo (Fenerbahçe). La possible arrivée chez un rival de l’ancien joueur de l’OM a provoqué des réactions diverses et variées au sein de notre équipe…

Pour Nicolas Filhol, ce transfert parait assez improbable. Pour rappel, Luiz Gustavo et l’actuel coach lyonnais Rudi Garcia ne se sont pas quittés en très bons termes…

Je comprendrais pas la logique du truc – Nicolas Filhol

« Moi ça m’embêterais car j’aimais bien Gustavo, et je pense qu’il aurait pu avoir une carrière plus longue à l’OM si Rudi Garcia l’avait pas flingué en le faisant jouer en défense centrale. On peut y croire à cette venue, tout d’abord car Juninho est brésilien, et que ça ferait pas de mal à cette jeune équipe de Lyon d’avoir un peu d’expérience. Maintenant, moi je j’y crois pas car Luiz Gustavo et Rudi Garcia se sont quittés en très mauvais termes. Lui n’a pas envie d’évoluer en défense centrale, et Garcia est tout à fait capable de l’y remettre. Et ils ont quand même mis 20 millions d’euros sur Bruno Guimaraes, qui est plutôt bon à ce poste là. Ils vont pas lui mettre dans les pattes un mec expérimenté, qui en plus de ça à un énorme salaire. Je comprendrais pas la logique du truc. S’ils avaient pas Guimaraes je pourrais y croire mais là… T’as investi beaucoup d’argent sur un jeune, qui est plutôt pas mal à ce poste, tu vas pas le flinguer en lui mettant un gars de 33 ans dans les pattes ! »

Nicolas Filhol– Source : Débat Foot Marseille (17/08/2020)

Mourad Aerts lui a ensuite emboité le pas. Notre journaliste ne croit pas non plus à une venue de Gustavo à Lyon. Néanmoins, d’un point de vue « sentimental », Mourad pourrait accepter ce transfert s’il est amené à se faire.

Gustavo à lyon, ça passe plus que Valbuena

« Valbuena, ça faisait beaucoup plus mal de le voir signer à Lyon que si Gustavo finit par y aller. On est à peu près tous d’accord pour dire qu’on y croit pas. Après si il y a une très belle offre… Ça me fait pas plus peur que ça, car j’ai eu des cas de joueurs emblématiques qui ont signé dans des clubs rivaux qui m’ont beaucoup plus fait souffrir (…) J’aimais bien Gustavo. Mais disons que je ne me fais pas d’illusions sur ses motivations. Lorsqu’il est dans ton équipe, il va toujours se donner à fond, et va défendre le maillot à 300% (…) J’ai beaucoup apprécié ce joueur, mais j’en ai vu d’autres. »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (17/08/2020)

