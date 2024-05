Mercato ex OM : Habib Beye sur un banc de Ligue 1?

Habib Beye devrait donner sa prochaine destination dans peu de temps. L’ancien international sénégalais actuellement au Red Star pourrait remplacer Will Still à Reims !

Le Stade de Reims est à la recherche d’un nouvel entraîneur. D’après Foot Mercato, Habib Beye aurait rencontré les dirigeants champenois afin de remplacer Will Still. En fin de contrat à la fin du mois de juin, l’ex défenseur de l’Olympique de Marseille pourrait rejoindre un club de Ligue 1 après avoir évolué en National 2 !

🚨confirmation d’une rencontre entre le Stade de Reims et Habib Beye il y a quelques jours. Situation concernant l’avenir du coach sénégalais assez flou du côté du Red Star qui attend une réponse rapide de son coach en fin de contrat au 30 juin. https://t.co/JBK4aG5E7Y pic.twitter.com/cPi9vHouoK — Sébastien Denis (@sebnonda) May 6, 2024

Gros coup de tonnerre au Stade de Reims et ça concerne l’OM !

Gros rebondissement à Reims avant la fin de la saison ! Le club a communiqué ce jeudi sur l’arrêt de sa collaboration avec le coach Will Still… Pour rappel, l’Olympique de Marseille affrontera le Stade de Reims lors de la 33e journée après le match face à Lorient et avant la rencontre au Havre pour terminer la saison.

Communiqué du Stade de Reims

Suite à une réunion tenue ce matin entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraineur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine.

Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd’hui.

Jean-Pierre Caillot, Président du Stade de Reims : « Le Stade de Reims tient à remercier Will et Nicolas Still pour leur investissement et toutes ces belles émotions vécues ensemble. Au cœur d’un projet Club singulier, connu et reconnu pour sa capacité à révéler tous les talents, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à l’éclosion d’un entraîneur qui a su imposer ses convictions et son identité de jeu. Will a été l’un des acteurs du nouveau cycle initié en 2018, et a incontestablement permis au SDR de franchir encore un cap, notamment dans le contexte d’internationalisation du vestiaire. Will, Nico, la grande famille Rouge et Blanche vous remercie et vous souhaite le meilleur pour la suite de vos carrières. »