Mercato ex OM : Here we go pour le cauchemar de Vitinha !

Annoncé dans le viseur du Genoa pour terminer la saison, Mario Balotelli devrait bien rejoindre le club italien comme l’a affirmé Fabrizio Romano !

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours et c’est maintenant lancé par Fabrizio Romano : Mario Balotelli va rejoindre le Genoa. Il y concurrencera un ancien Marseillais, Vitinha, en très grande difficulté dans le club italien. Depuis le début de la saison en un peu moins de 10 matchs, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets.

A LIRE AUSSI : OM : L’entraîneur du PSG admiratif de De Zerbi…

Un message touchant

Le message d’adieu de @9Vitinha :#OM #TeamOM « Chers supporters de l’Olympique de Marseille, il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s’est pas déroulé comme je l’avais rêvé,… pic.twitter.com/Qqp7nqBkxo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 21, 2024

L’attaquant portugais a souhaité remercier les supporters marseillais via un message sur Instagram. « Chers supporters de l’Olympique de Marseille, il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s’est pas déroulé comme je l’avais rêvé, je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables. La passion que vous montrez pour le club est inspirante et m’a toujours donné envie de tout donner sur le terrain. Une partie de moi restera toujours à Marseille. Ici, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. À l’OM, à mes coéquipiers, au staff technique et à tous ceux qui m’ont soutenu, je vous adresse mes sincères remerciements. Vous avez été infatigables, même dans les moments difficiles. Je sais que le club continuera à se battre pour de grandes conquêtes, avec votre soutien inconditionnel. Je serai toujours au premier rang pour vous encourager. Un au revoir éternel, OM. Vous êtes dans mon cœur. Avec gratitude, Vitinha. » un message touchant malgré un passage décevant.