Mercato ex OM : Igor Tudor attiré par un nouveau challenge ?

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille en mai dernier après une année à la tête du club, Igor Tudor n’a pour l’heure pas retrouver de club. Le Croate serait convoité par un club d’Arabie saoudite.

Deux mois après avoir justifié son départ de l’OM par sa volonté de se rapprocher de sa famille en Croatie et non pas pour un autre club, après seulement une saison sur le banc olympien, Igor Tudor aurait reçu une très belle offre d’Arabie saoudite selon Sky Sports. Le technicien croate de 45 ans, qui se sentait usé à la fin de son mandat marseillais, pourrait rebondir une année dans un club de Saudi Pro League avant de revenir en Europe et réaliser l’objectif de sa carrière qui est d’entraîner la Juventus de Turin.

Igor Tudor explique son départ de l’OM : « Je quitte le club dans une meilleure situation dans laquelle je l’avais trouvé. Je pars pour des raisons privées et professionnelles. Je n’ai pas signé dans un autre club. » https://t.co/qEy6VRsPA7 pic.twitter.com/BrPzQnoggN — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 1, 2023

ℹ️ Selon Sky Sports 🗞️, l’ancien entraîneur de l’#OM Igor Tudor 🇭🇷 est ciblé par un club d’Arabie Saoudite, qui lui aurait fait parvenir une offre importante.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/OQp1C1mGuf — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) July 28, 2023

Tudor bientôt en Arabie saoudite ?

L’ancien entraîneur olympien, remplacé par Marcelino, examine actuellement avec son entourage l’offre très lucrative reçu par un club saoudien mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les deux parties.