Mercato ex OM : « j’ai eu le sentiment d’arriver dans un petit Marseille »

André Ayew s’est une nouvelle fois engagé avec le Havre. L’ancien joueur de l’OM a évoqué sa signature en conférence de presse, il explique que cela lui rappelle un peu Marseille…

André Ayew a raconté son été et sa décision tardive de s’engager avec le HAC face à la presse : « J’avoue que j’aurais aimé prendre un peu moins de temps. Il y a eu pas mal de sollicitations au début de l’été, des propositions vraiment intéressantes, concrètes pour certaines. Mais, à la fin de la saison dernière, j’avais déjà dans un coin de ma tête l’idée de revenir. Je ne me sentais pas d’aller dans un club où j’aurais été obligé de tout reprendre à zéro. Le HAC, c’était donc une évidence. Aujourd’hui, tout le monde a su faire les efforts et je suis content de retrouver le club et le groupe. En signant ici, j’ai eu le sentiment d’arriver dans un petit Marseille. Il y a la mer, un stade presque tout le temps à guichets fermés, et des supporters qui poussent. J’avoue que j’ai une réelle affection pour eux. Je crois que c’est réciproque. Peut-être parce que j’ai fait du bon boulot ».

André Ayew s’est engagé une nouvelle fois avec le Havre après la fin de son contrat ! L’international ghanéen a signé et le club l’a annoncé ce vendredi. Seulement, avec les négociations compliquées entre les parties, d’autres clubs de Ligue 1 ont tenté le coup comme l’explique le site spécialisé BUT ! dans un article.

Le LOSC, le RC Lens et Brest ont tenté le coup Ayew !

« Le RC Lens, le Stade Brestois mais aussi le LOSC en plein mercato. Le Feyenoord Rotterdam était également venu aux nouvelles. Tenté d’abord par une signature à Lille, le natif du Nord a finalement vu cette piste s’éteindre pour une bonne et simple raison : Olivier Létang n’a jamais pu exfiltrer Mohamed Bayo, ce qui n’offrait pas à Ayew une place dans le secteur offensif des Dogues. La bonne connexion de son clan avec Le Havre a fait le reste », détaille le média sur son site internet.

Communiqué du HAC

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́ 𝐀𝐲𝐞𝐰 vient de parapher un nouveau contrat avec les Ciel&Marine et rejoint l’effectif de Didier Digard ! ✍️ — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 4, 2024

Les ponts n’étaient pas rompus, on l’affirmait, et ce n’était ni du bluff ni une manière de se rassurer : André Ayew retrouve sa place dans l’effectif du HAC ! L’un des grands artisans du maintien 2023-2024, auteur de cinq buts en L1 entre fin novembre, date de son arrivée (à l’époque, une sacrée surprise pour bon nombre d’observateurs !), et la fin du championnat en mai, a fait le choix du cœur pour poursuivre sa carrière. Ce nouvel engagement, d’une saison, prouve le fort attachement d’André aux couleurs Ciel&Marine et son envie de les défendre au plus haut niveau.

Et il les défendra notamment dans ce superbe maillot third qu’il a lui-même dévoilé : un maillot noir et or, arborant la fleur de lys en hommage à François 1er, fondateur du Havre (disponible dès le 4 novembre).

Comme l’histoire du Havre, comme l’histoire du club lui-même, celle entre André Ayew et le HAC continue ! Et voilà qui réjouira tous les amoureux Ciel&Marine…