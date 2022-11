Mercato ex-OM : « J’ai peur que tout s’arrête »

A l’âge de 38 ans, Mathieu Valbuena est toujours sur les terrains et n’a pas encore la tête à raccrocher les crampons. Récemment blessé aux abducteurs, « petit vélo » a fait le point sur sa carrière lors d’une interview pour Winamax.

Même si le vétéran est utilisé comme remplaçant de luxe à l’Olympiakos cette saison, il continue à prouver qu’il n’en a pas encore terminé avec le ballon rond : le Français n’a été dans le onze de départ que deux fois cette saison mais totalise deux buts et trois passes décisives grâce à de très bonnes entrées en jeu.

Une envie toujours présente que l’ex-international a confirmé lors d’une interview pour Winamax FC.

« J’ai peur que tout s’arrête. On le sait très bien, c’est un moment qu’on redoute mais bon c’est comme, ça c’est la vie. Moi je me dis : le plus tard possible évidemment mais c’est la vie qui veut ça. On prend du plaisir c’est ça le plus important, je pense qu’à un moment donné tant que t’es bien dans tes baskets quand tu te sens bien physiquement je vois pas pourquoi tu continuerai pas. Mais on sait très bien qu’il y a une fin et cette fin là je la redoute bien évidemment mais tout le monde est passé par là ! » Mathieu Valbuena – Winamax FC – 15/11/2022

