Mercato Ex OM : « J’arrive à un âge clé »

Au cours d’un entretien accordé au site FootMercato.net, l’ancien défenseur de l’OM Baptiste Aloé (26 ans) a évoqué son avenir.

Baptiste Aloé vient tout juste d’être sacré champion de deuxième division belge avec Beerschot. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est désormais à la recherche d’un nouveau challenge.

Oui, j’ai des pistes !

« oui il y a des pistes. Je veux vraiment choisir le projet qui me correspond le mieux. C’est le plus important. Pour le moment, il y a des clubs intéressés mais nous ne sommes qu’au début du mercato. On a jusqu’au 6 octobre. Il ne faut pas faire n’importe quoi et tendre vers le meilleur projet. Je ne suis pas pressé car je sors de mon mois avec le Beerschot où j’ai travaillé physiquement. J’ai fait des matches amicaux et la compétition. L’idée c’est de ne pas perdre ces acquis. Je vais travailler avec un préparateur personnel et ensuite attendre le meilleur projet. J’arrive à un âge clé (26 ans). Je discute avec mes agents avant de choisir. Je suis content déjà d’en être arrivé là, d’avoir gagné un titre d’avoir beaucoup de matches pros. Je sens que je suis dans une bonne dynamique. » Baptiste Aloé – Source : FootMercato.net