Mercato ex OM : « Je rêvais de suivre l’exemple de Maxime Lopez et Boubacar Kamara »

Formé à l’OM entre 2017 et 2020, Niels Nkounkou est toujours sous contrat avec Everton, malgré un prêt cette saison à Saint-Etienne. Dans une interview accordée au site web de la Ligue 2, le joueur souhaite s’installer durablement dans une équipe. Il en a aussi profité pour revenir sur son passage à Marseille.

Nkounkou devait initialement signer son premier contrat professionnel avec l’OM. Il rêvait de marcher dans les pas de Maxime Lopez et Boubacar Kamara. Cependant, le joueur de 22 ans a préféré rejoindre Everton. L’arrière gauche a été convaincu par les mots du coach des Toffees de l’époque, Carlo Ancelotti. Mais Nkounkou ne s’est jamais imposé à Everton, où il n’y a joué que 7 matchs depuis son arrivée. Il a été prêté trois années de suite, consécutivement au Standard de Liège, à Cardiff et à Saint-Etienne. Dans une interview accordée au site Ligue2.fr Nkounkou revient sur son passage à l’OM et sur son désir de stabilité.

Je rêvais de suivre l’exemple de Lopez et Kamara

« Au début, ça fait tout drôle de s’entraîner avec ceux que tu es habitué à regarder à la TV, explique Nkounkou au site Ligue2.fr. Les Mandanda, Payet, Thauvin ou Amavi jouaient un peu le rôle de grand frère. Ils faisaient vraiment tout leur possible pour nous aider, nous, les jeunes. Je rêvais de suivre l’exemple de Maxime Lopez et Boubacar Kamara qui étaient bien installés dans le groupe pro même s’ils étaient jeunes, qui jouaient déjà… On était plusieurs à demander conseil à Maxime et Boubacar sur quoi faire sur le terrain et en dehors. Parce qu’être professionnel, c’est aussi savoir gérer ce qu’il se passe hors du terrain. J’avais pas mal de propositions pour signer mon premier contrat pro, à commencer par celle de l’OM bien sûr. Mais j’avais aussi Everton, j’ai reçu un coup de fil de Carlo Ancelotti et ça a tout changé. Il m’a parlé du projet sportif qu’il voyait pour moi, de comment il voulait me faire devenir un joueur de haut niveau. J’ai beaucoup apprécié son discours. »

J’aimerais trouver de la stabilité

« J’aimerais me fixer dans un projet, poursuit Nkounkou. Je ne veux plus me retrouver dans l’incertitude tous les étés, sans savoir où je vais faire la saison. J’aimerais trouver de la stabilité quelque part. Ces dernières années, j’ai beaucoup bougé. Je me suis un peu éparpillé, et maintenant, j’ai envie de me poser. Changer de club joue forcément sur ta tête. Quand tu sais qu’à la fin de la saison, tu ne seras sûrement plus là, que tu vas retourner dans un club où tu ne sais pas si tu vas pouvoir rester même si tu te bats, ça fait cogiter. Ce n’est pas toujours facile à vivre, que ce soit pour moi ou pour mes proches, qui me suivent à chaque fois. »