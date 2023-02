Mercato Ex OM: La drôle de trajectoire de Bill Tuiloma

Ancien minot de l’Olympique de Marseille, Bill Tuiloma joue désormais aux Etats-Unis. Le Néo Zélandais vient de changer de club…

Il était arrivé à l’OM en 2013 et il est resté pendant quatre ans et a même un peu joué sous les ordres de Marcelo Bielsa. Bill Tuiloma joue désormais en MLS. Alors qu’il évoluait à Portland (120 matchs, 10 buts) depuis 2017, il a rejoint Charlotte contre 900 000 dollars.

Bringing 🇳🇿 energy to the backline Welcome to the Queen City, Bill Tuiloma! pic.twitter.com/DYviEvcFED — Charlotte FC (@CharlotteFC) February 16, 2023

Le président du GS Consolat, Jean-Luc Mingallon nous avait confié en 2017 qu’il regrettait que certains jeunes de l’OM n’accepte pas de venir jouer à dans son club.

Lire l’entretien complet de 2017 de Jean-Luc Mingallon

Tuiloma préfère jouer en CFA plutôt que de venir progresser en National

« Mais bien sûr, nous, on est un club pauvre, ça nous intéresse. Mais après quand je vois l’histoire des joueurs qu’on se proposait de récupérer en prêt cet hiver… Il y en a un (Andonian) qui préfère aller s’emmerder en Grèce se prendre des valises tous les week-end parce qu’il a écouté son agent. Et l’autre (Tuiloma), il préfère jouer en CFA plutôt que de venir progresser en National… On lui faisait une fleur en plus à ce garçon. Il a joué 30 minutes à Strasbourg en un an en National (en prêt l’an dernier). C’est nous qui prenions le risque, ce n’est pas lui. Il faut avoir des coui… dans le ballon. Moi, je vais voir mon mec, je lui tape sur l’épaule et je lui dis « écoute, on te paye mais tu vas aller jouer à Consolat.» On a pas la gale. Toutes les années, on sort deux, trois joueurs qui partent en Ligue 2 voire Ligue 1.» Jean-Luc Mingallon – source : Footballclubdemarseille.fr (Avril 2017)