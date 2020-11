Mercato ex OM : Laurent Blanc fait une annonce complètement inattendue sur son avenir !

Depuis son licenciement du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc n’a pas trouvé de nouveau projet. Il s’est confié sur le plateau de Téléfoot, expliquant qu’il ne s’intéressait plus au football actuel…

Laurent Blanc a disparu des radars du football depuis quelques années. En 2016, il a été licencié du Paris Saint-Germain et aimerait maintenant entraîner les plus jeunes, dans le monde amateur.

Le football pro est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément — BLANC

Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a fait part de son détachement pour le monde du football professionnel actuel.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Ménès, Djellit, Ghazi… les observateurs s’enflamment sur Ben Arfa qui a rendu fou le PSG !

« Plus le temps passe et moins j’y crois. Je reviendrai sûrement, mais ça ne sera certainement pas avec des adultes mais plutôt avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur. Le football pro est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément. C’est de la spéculation totale sur les joueurs. Le métier d’entraîneur est de plus en plus difficile. On valorise désormais des joueurs pas par rapport à ce qu’ils font sur le terrain, mais à ce qu’ils génèrent ou pourraient générer comme valeur financière. On demande aux entraîneurs de faire prendre de la valeur aux joueurs. On les achète 10 (millions d’euros) pour les revendre 30 ou 40. C’est comme ça, il faut s’adapter. » Laurent Blanc – Source : Téléfoot (29/11/20)