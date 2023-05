Mercato ex OM : Le beau rebond pour Boutobba !

Parti très (trop?) tôt de l’OM alors que Marcelo Bielsa l’avait lancé dans le grand bain, le jeune Bilal Boutobba s’est un peu perdu au FC Séville. Depuis, le Minot de 24 ans a su rebondir à Niort en Ligue 2. Si le club est en grande difficulté, Boutobba aurait déjà trouvé un club en Ligue 1 !

En effet l’Equipe explique que le joueur en fin de contrat va quitter Niort cet été. « Bilal Boutobba va bel et bien jouer pour Clermont la saison prochaine. Le milieu offensif de 24 ans va passer sa visite médicale avec le club auvergnat. S’il avait été question de tests médicaux ce jeudi, alors que le joueur se trouve à Paris, ils devraient avoir lieu le mercredi 24 mai. Les deux parties se seraient mises d’accord sur les bases d’un contrat de trois ans. »

Boutobba a inscrit 17 buts et délivré 11 passes décisives ces deux dernières saisons avec Niort, de quoi se relancer et donc attirer Clermont, auteur d’une belle saison en Ligue 1. Il sera sous les ordres de l’entraîneur Pascal Gastien et retrouver une atmosphère plus apaisée. En effet, l’ambiance à Niort n’est pas au beau fixe. En effet, le dernier de Ligue 2 a des problèmes au delà du désastre sportif. De grosses tensions internes et un conflit ouvert avec la mairie ont complétement affecté la saison du club des Deux-Sèvres, officiellement relégué en National.