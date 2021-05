Mercato ex OM : Le cauchemar continue pour Bouna Sarr…

Entré à 20min de la fin du match entre le Bayern Muncih et Fribourg, Bouna Sarr a été fautif sur le but de l’égalisation… Les supporters ne lui pardonnent pas cette grosse erreur !

Ce samedi, Robert Lewandowski a marqué son 40e but en Bundesliga et égale le record de Gerd Müller ! Le Polonais a eu droit à une haie d’honneur pour cet exploit. La fête aurait pu être encore plus belle avec une victoire face à Fribourg…

Seulement voilà, à la 81e minute, Christian Günter prend la profondeur et trompe Alexander Nübel d’une frappe croisée du pied gauche. Mal positionné, c’est Bouna Sarr qui est fautif sur cette action menant à l’égalisation.

L’arrière gauche allemand s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet au micro de Sky Sports… Il explique qu’il savait déjà que le positionnement de Bouna Sarr ne serait pas bon et qu’il pourrait donc en profiter pour marquer son but.

« Je savais déjà que Bouna Sarr ne serait pas bien positionné sur la ligne défensive et me laisserait l’espace nécessaire. Avec deux touches de balles rapides, je me serais retrouvé avec plusieurs hectares devant moi. J’ai déjà fait ce tir au second poteau face à Schalke. Heureusement, ça a marché une seconde fois ! » Christian Günter – Source : Sky Sports (15/05/21)

