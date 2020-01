Mercato ex OM : Le départ d’Adil Rami se précise !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Adil Rami serait déjà sur le départ de Fenerbahçe. Il souhaiterait retourner en Liga.

Adil Rami pourrait déjà quitter la Super Lïg. Après son passage à l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur du LOSC a rejoint Fenerbahçe en Turquie. Un club qui a également accueilli Luiz Gustavo lors du même mercato. Si pour le Brésilien, l’aventure turc se passe assez bien, pour Rami, c’est plus compliqué.

j’ai déjà reçu des demandes de renseignement — AGENT DE RAMI

Mis à l’écart par son coach, le défenseur central chercherait à trouver du temps de jeu ailleurs. Selon les informations publiées par Foot Mercato, l’international français souhaiterait quitter son club et négocierait pour être libre de signer librement dès cet hiver. Il aimerait surtout retrouver le championnat espagnol où il a déjà évolué comme l’explique son agent.

« Adil est un joueur avec de l’expérience, il connaît déjà la Liga et n’aurait pas besoin d’adaptation. Tout le monde le sait et c’est pour ça que j’ai déjà reçu des demandes de renseignement. Pour le moment on va attendre, mais la porte est ouverte »

Marco Kirdemir (Agent d’Adil Rami) – Source : Foot Mercato



Des offres de MLS et de Chine…

Le média affirme également qu’il a reçu une offre venue d’Espagne mais aussi de championnats « exotiques ». Déjà approché par des clubs de MLS en 2018, il aurait des clubs intéressés aux USA mais aussi en Chine…