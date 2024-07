Mercato ex OM : Le flou autour de l’avenir de Ribalta

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Javier Ribalta n’a pas encore trouvé de club. Le dirigeant espagnol était lié au Wydad Casablanca mais a démenti ces rumeurs.

Ces derniers jours, le nom de Javier Ribalta est ressorti dans les médias. Des rumeurs envoyaient l’ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille vers le Wydad Casablanca au Maroc. Seulement, l’Espagnol a démenti ces rumeurs dans un échange sur linkedin avec un supporter du club.

« Non, cet info est fausse, je n’ai jamais eu de contact avec le Wydad AC« , a-t-il répondu. Son nom n’a pas été lié à d’autres clubs depuis qu’il a quitté l’OM à la fin de l’année 2023. Mehdi Benatia l’a remplacé et continue de travailler sur le mercato en tant que conseiller de Pablo Longoria.

Benatia et Longoria interpellés sur leur comportement avec Mbemba !

Le président de l’Union des Footballeur du Congo et ancien international Herita Ilunga a ciblé la direction de l’Olympique de Marseille pour leur choix d’avoir mis Chancel Mbemba de côté.

« Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel. », a posté l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.