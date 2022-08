Mercato Ex OM : Le Graët met un ultimatum à Deschamps pour la suite de l’Equipe de France !

Après plus de 10 ans en tant que sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps reçoit un coup de pression de la part de Le Graët !

Didier Deschamps a été champion du monde 2018 avec l’Equipe de France ! Pour l’édition 2022 au Qatar, il a forcément une pression supplémentaire en étant tenant du titre. Interrogé par le journal L’Equipe, le président de la FFF explique qu’il attend de voir ce qui va se dérouler lors de la compétition de fin d’année.

Si la Coupe du monde est moyenne, il y aura discussion — Le Graët

« Si Didier fait une bonne Coupe du monde, il a presque les cartes en main s’il veut continuer. Si la Coupe du monde est moyenne, il y aura discussion. Il faut qu’il garde l’envie et la foi. On est tenants du titre, alors j’attends qu’il ait la même ambition, sachant qu’on est plutôt favori. » Noël Le Graët – Source : L’Equipe (11/08/22)

Deschamps, dix ans à la tête des Bleus : avec Le Graët, encore à quitte ou double.

Le duo formé depuis dix ans par le sélectionneur et le président de la FFF, sera à nouveau mis à l’épreuve lors du Mondial au Qatar, où les Bleus iront défendre leur titre.https://t.co/2NvdAvXr5V — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 10, 2022

« Faire mes preuves ? Pas du tout. Je n’ai jamais été dans cet état d’esprit. Quand je me projette sur une compétition, je suis focalisé uniquement sur celle-ci. Sans me demander ce qui se passera après. Je n’ai pas d’onde négative. Toute mon énergie se concentre sur cet événement. J’ai cette capacité à me placer en immersion. Il n’y a aucune utilité, pour le bien des joueurs et de l’équipe de France, de parler de l’après. Il y en aura un, comme à chaque fois. Je suis en place avec mon staff. En plein conscience de notre mission et du défi immense qui nous attend. Sincèrement, je ne me pose pas la question. Ce n’est pas l’actualité. On verra bien après le Mondial. Je n’ai jamais préparé une compétition en extrapolant sur son issue. Je suis tranquille. Serein. Je ne suis ni usé ni fatigué. Je suis un privilégié d’être sélectionneur des Bleus. Cette fonction représente tout ce que j’ai toujours recherché. Le top niveau. Je suis très content d’y être. Mon corps et ma tête ton besoin de ça » Didier Deschamps – Source : Le Parisien (07/08/22)