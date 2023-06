Mercato ex OM : Le nouveau gros coup de Rudi Garcia !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Après une fin compliquée à l’OM, un passage très moyen à Lyon et en Arabie Saoudite à Al-Nassr, Rudi Garcia a encore été très convaincant lors de son entretien d’embauche, il décroche le job chez les champion d’Italie !

L’ancien coach de l’OM Rudi Garcia est libre depuis son départ d’Al-Nassr en Arabie Saoudite. Après un repas partagé avec Aurelio De Laurentiis, l’excentrique président du Napoli a été convaincu de donner la succession de son coach Luciano Spallletti au français de 59 ans !

✍️ Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli!

Benvenuto Mister 👋 pic.twitter.com/aYjOVpGDP9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 15, 2023

Garcia pour l’après-Spalletti ?

Spaletti, célébré en héros à Naples après avoir rapporté au club le premier Scudetto depuis 1990, s’est retiré, ne se pensant pas capable de réitérer une telle performance et afin de profiter de sa famille. Rudi Garcia va donc prendre la suite et disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. L’entraineur français a déjà connu un banc en Serie A à la Roma (où il avait été remplacé par Spalletti ) entre 2013 et 2016 puis il est passé par Marseille de 2016 à 2019.

Juninho avait expliqué comment, selon lui, l’entraîneur français allait gérer l’arrivée de la star portugaise Cristiano Ronaldo dans son ancien club.

L’ancien milieu de terrain brésilien s’était confié à MaisFutebol en janvier dernier : « Mon expérience avec Rudi Garcia a été terrible. C’est le plus mauvais personnage que j’ai connu de toute ma carrière dans le football. Si vous ne savez pas comment diriger quoi que ce soit, dirigez par la peur que vous imposez aux autres. Il ne respecte que les gens qui ont du pouvoir ou dont il peut profiter. Maintenant, en ce qui concerne CR7, il n’osera rien faire qui le gêne, au contraire, il irait même lui servir le petit-déjeuner si nécessaire. Il va essayer d’être ami avec Cristiano, d’être intime et il fera n’importe quoi pour ça. Ce sera un rêve pour lui d’être ami avec Cristiano Ronaldo. Pour Rudi Garcia, peu importe le succès de l’équipe, l’harmonie du vestiaire. Il est important qu’il soit le centre d’attention, même si c’est dans la crise. Mais comme tous les êtres humains très froids, il reconnaît ceux qui sont plus grands que lui et essaie d’en profiter. Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands de l’histoire du football, une légende, et Rudi le sait ».