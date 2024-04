Mercato ex OM : Le Real pense à cette énorme réussite sous Sampaoli ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Plusieurs joueurs se sont révélés lors de la saison de Jorge Sampaoli à l’OM. Le mercato de Pablo Longoria s’est avéré payant, avec plusieurs réussites comme Gerson, Under, Guendouzi ou encore Saliba. Ce dernier s’est imposé ensuite à Arsenal et suscite énormément d’interêts.

Selon le média anglais HITC, si le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont tous deux manifesté leur intérêt pour William Saliba l’été dernier, le Real Madrid s’intéresse de près au profil du défenseur d’Arsenal. « Madrid considère la défense centrale comme un domaine dans lequel il doit investir dans les 18 mois à deux ans à venir. Ils sont très contents d’Antonio Rudiger et d’Eder Militao. Cependant, leurs options par la suite sont quelque peu limitées et ont été exposées par la blessure de Militao qui l’a vu rater la majeure partie de la saison. Leny Yoro de Lille et Antonio Silva de Benfica sont tous deux devenus deux jeunes défenseurs centraux qu’ils aiment vraiment, cependant, avec l’arrivée d’Endrick et les accords sur le point d’être finalisés pour Kylian Mbappe et Alphonso Davies, les sources madrilènes ne sont pas certaines qu’elles auront également la marge financière pour faire appel à un nouveau défenseur central. »

Les recruteurs du Real seraient « extrêmement impressionnés » par l’international français et pourrait tenter sa chance lors des prochaines années.

Le Real suit Saliba



Injustement mis sur le banc d’après les observateurs et les supporters de l’Equipe de France, William Saliba avait eu la réponse à cette hiérarchisation. Didier Deschamps l’a expliqué ce lundi en conférence de presse. En conférence de presse ce lundi avant la rencontre entre la France et le Chili, Didier Deschamps a été questionné sur le cas de l’ancien joueur de l’OM, William Saliba. L’international français n’est pas un titulaire dans la tête du sélectionneur malgré ses énormes performances avec Arsenal. Pour l’ancien coach marseillais, le défenseur central est encore en dessous des concurrents et fait des erreurs.

La hiérarchie ne lui est pas favorable pour l’instant

« Il fait une bonne saison. Il fait aussi des choses qui me plaisent moins, affirme Deschamps en conférence de presse en direct du Vélodrome. En équipe de France, il a un temps de jeu réduit, mais quand il a joué ça ne s’est pas forcément bien passé. La hiérarchie ne lui est pas favorable pour l’instant. Mais il est là. Dayot (Upamecano) avait eu du temps de jeu que peut-être William a moins eu. Sur certains joueurs, je fais en sorte d’insister, parce que ça peut être de la confiance ou des petits blocages qui peuvent basculer. Certains n’ont pas ce souci, d’autres mettent un petit temps. William a eu un temps de jeu réduit, donc ça ne va pas dans le sens d’avoir une grande sérénité »