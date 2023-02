Mercato ex OM : Le rebond d’André Ayew !

Alors qu’un improbable retour à l’Olympique de Marseille a été évoqué au milieu du mois de janvier, André Ayew a finalement retrouvé un club en Premier League.

Après son départ d’Al-Sadd au Qatar, André Ayew a rejoint Nottingham Forest. Le club anglais a officialisé son arrivée ce jeudi soir pour un petit contrat jusqu’à la fin de la saison. Un beua rebond pour l’ancien marseillais de 33 ans !

Nottingham Forest is delighted to welcome Ghana captain André Ayew to The City Ground! 😍#WelcomeAndré 🇬🇭 — Nottingham Forest FC (@NFFC) February 2, 2023

Âgé de 33 ans, André Ayew songerait à la retraite. L’international ghanéen n’écarterait pas la possibilité de revenir à l’Olympique de Marseille, son club formateur, afin de terminer là où il a commencé. C’est en tout cas ce qu’avance le média ghanéen GhanaSoccerNet. Une sacrée rumeur qui pourrait ravir un bon nombre de supporters qui ont gardé un excellent souvenir de l’ancien joueur de l’OM.

Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. — Ayew en 2020

Interrogé par beIN Sports en 2020 sur un potentiel retour à Marseille après y avoir passé près de 8 ans au club, le milieu de terrain a affirmé qu’il n’y avait pas eu de discussions entamées entre les différentes parties.

« Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y avait d’autres clubs mais pas mon club, pas la maison (pas l’OM). Mais je pense que le club fait du bon boulot, ils ont des joueurs expérimentés mais à mon niveau, non ce n’était pas l’heure du jour »

🗨️ @AyewAndre : « Il n’y a pas eu de discussion pour un retour à l’OM ! » pic.twitter.com/mudpUrB9OR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 30, 2020

