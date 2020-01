Mercato ex OM : Le rocambolesque double transfert de Rafidine Abdullah !

Ancien grand espoir du centre de formation de l’OM, Rafidine Abdullah vient de vivre une journée folle. Le milieu de terrain de 25 ans a été officialisé dans deux clubs différents le même jour !

Pourtant entouré d’une très belle réputation au centre de formation olympien, Rafidine Abdullah avait été cédé au FC Lorient après avoir seulement disputé 13 matchs de Ligue 1 avec l’OM (saison 2012-2013). Depuis l’international comorien de 25 ans a pas mal bourlingué. Sans club depuis un an et la fin de son expérience en Belgique à Waasland-Beveren en Belgique, ce dernier s’est retrouvé dans deux clubs différents à 14 minutes d’intervalle…

Abdallah annoncé dans deux clubs différents en même temps !

A 11h36, Rafidine Abdullah a été annoncé comme la derniére recrue du FC Stade Lausanne Ouchy en D2 suisse.

🔁 Annonce – Mercato: Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Rafidine Abdullah, né le 15 janvier 1994 à Marseille, milieu de terrain Comorien ! Il représentera nos couleurs jusqu’en été 2021. Bienvenue Rafidine ! 🔴⚪#AllezSLO #FCSLO pic.twitter.com/b5CPlkuoBn — FC Stade Lausanne Ouchy (@FCSLO1) 9 janvier 2020

Sauf que 14 minutes plus tard, c’est en D2 espagnol et plus précisément au FC Hercules que le milieu de terrain est annoncé. Abdullah a fait un essai convaincant en Espagne mais ne pourra pas signer la-bas et devrait bien regagner la Suisse, pour « des raisons personnelles ».

ℹ El centrocampista Rafidine Abdullah (Marsella, 15/01/1994) se incorpora hoy a los entrenamientos del #HérculesCF. El club tiene una opción para quedarse con sus servicios. Abdullah ha militado en el Olimpique de Marsella, Lorient, Cádiz y Waasland-Beveren #MachoHércules pic.twitter.com/yx7uaZsx4z — Hércules CF Oficial (@cfhercules) 9 janvier 2020