Mercato ex OM : L’enfer continue pour Alexis Sanchez

Ancien joueur de l’OM, Alexis Sanchez a choisi de faire son retour à l’Udinese, club qu’il a connu avant de rejoindre Barcelone. Son corps ne l’épargne pas et ne lui permet pas d’enchaîner…

Après une saison XXL à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est retourné à l’Inter Milan. Malheureusement, n’ayant pas eu le temps de jeu espéré, il a choisi de retourner dans l’un de ses anciens clubs en Serie A : l’Udinese. Seulement, son corps ne l’a pas épargné et l’a empêché de débuter la saison. De retour dans le groupe courant décembre, il n’a pas pu entrer en jeu… Son retour à l’Udinese ne se passe pas comme prévu.

« On connaît tous ses qualités mais, il n’a toujours pas le rythme pour jouer un match. Aujourd’hui, ce n’était pas le moment pour lui accorder des minutes », a déclaré son coach, Kosta Runjaic devant les journalistes après une rencontre où il n’était pas entré. On espère pour lui qu’il pourra revenir à son meilleur niveau en 2025.

Par rapport à Skoblar, à Papin, un Drogba, un Niang… Il est où? Il est au rez-de-chaussée ! Non, il est même à la cave !

Jean-Michel Larqué était sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC ce mardi, à quelques heures du début de match entre la France et le Chili au Vélodrome. Le stade de Marseille a été le théâtre du retour d’Alexis Sanchez à Marseille depuis son départ de l’OM. Pour Jean-Michel Larqué, le traitement ultra positif que peut avoir l’attaquant n’est pas mérité, surtout en comparaison aux grands buteurs qu’a connu l’OM dans son histoire.

« Je leur reproche de ne pas connaître l’histoire de l’Olympique de Marseille, accuse Larqué en parlant des supporters qui adulent Sanchez. Je ne vais pas dire ici que Sanchez est une légende de l’OM, je ne vais pas dire non plus que c’était un joueur moyen. C’est un bon joueur, qui a passé un an et qui a tourné le dos à l’OM. Il a préféré le banc de touche de l’Inter Milan. D’ailleurs, il en sortait, il est arrivé à Marseille, il a eu la chance de jouer et de préférer à nouveau le banc de l’Inter à un poste d’avant-centre à l’OM… Ne serait-ce que pour ça, déjà, pour cette attitude… je trouve que le mot légende est très discutable. »

« Je ne fantasmerai pas sur quelqu’un qui m’a tourné le dos alors qu’on lui proposait un contrat somme toute convenable, c’est le moins que l’on puisse dire. Tout est histoire de comparaison dans le football… Si je fantasme ou qu’il y en a qui fantasment sur Alexis Sanchez, ils oublient quand même que l’OM a eu d’autres avant-centre qu’Alexis Sanchez… Et quels autres avant-centres. Alors oui, il est meilleur que Mitroglou ou Valère Germain ou que Vitinha mais par rapport à Skoblar, à Papin, un Drogba, un Niang… Il est où? Il est au rez-de-chaussée ! Non, il est même à la cave ! Je veux bien qu’il ait rendu des services. Aubameyang au bout de 2 mois et demi où il avait les pieds à l’envers, il est en train de faire oublier Sanchez… Je ne pense pas qu’on puisse fantasmer sur les performances d’Alexis Sanchez. La manière dont il a tourné le dos au club, juste ça, ça ne mérite pas d’en faire une légende. »