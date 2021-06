Mercato ex OM : L’énorme annonce de Thauvin à son arrivée au Mexique !

Alors qu’il est arrivé au Mexique dans son nouveau club des Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a tenu sa première conférence de presse. Et l’ancien joueur de l’OM n’a pas caché ses ambitions…

Auteur de plus de plus de 200 matchs avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le club la saison prochaine. Mais dès son arrivée au Mexique, le champion du monde français a affirmé vouloir imiter les prouesses de Gignac. Et retrouver la sélection nationale.

« J’ai l’objectif de revenir en équipe de France » — FLORIAN THAUVIN

« J’ai l’objectif de revenir en équipe de France, c’est très difficile, parce qu’il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire. Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici. C’est déjà une légende au Mexique. Gignac va m’aider, il me donnera des conseils pour m’adapter rapidement. (…) Je suis prêt pour l’exigence. En France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c’est le club français avec le plus de pression, j’ai l’expérience et la maturité pour ça » Florian Thauvin — Source : AFP (12/06/2021)