Mercato ex OM : L’énorme coup de Marcelo Bielsa en Premier League !

Promu cette saison avec Leeds United, Marcelo Bielsa a recruté un attaquant espagnol pour près de 30 millions d’euros (hors bonus de 10 millions d’euros). L’ancien coach de l’OM est d’ailleurs très apprécié par son nouveau joueur…

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours : Leeds a fait signer Rodrigo Moreno en provenance de Valence. Le buteur espagnol s’engage avec le club anglais récemment promu en Premier League contre 30 millions d’euros.

Un transfert record pour Leeds qui vient de retrouver l’élite grâce au coach Bielsa… Le joueur a d’ailleurs fait part de sa joie d’évoluer sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Je suis très excité et content de rejoindre le club pour une saison importante pour nous tous. C’est une nouvelle étape dans ma carrière… Marcelo Bielsa est un des meilleurs coachs dans le football actuellement. Il a fait des choses importantes dans différents clubs. Je suis très excité d’apprendre avec lui et améliorer mon football en travaillant dur avec l’équipe. J’espère que l’on fera de grandes choses cette saison.

Rodrigo Moreno – Source : Leeds United

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee

💬 « I’m very excited to join. As soon as I spoke with Victor, I knew I wanted this challenge with #LUFC. » pic.twitter.com/TY73Qfaa2f

— Leeds United (@LUFC) August 29, 2020