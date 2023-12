Mercato ex OM : « Les droits du joueur sont violés et nous veillerons à le protéger »

Cette semaine, Besiktas a annoncé vouloir se séparer de plusieurs éléments de l’équipe pour différents motifs dont un ancien défenseur de l’OM. L’entourage d’Eric Bailly ne compte pas se laisser faire !

En ce début de mois de décembre, le club turc Besiktas a annoncé vouloir se séparer de cinq joueurs de son effectif pour des motifs jugés discutables par ces derniers. Parmi eux, un ancien joueur de l’OM, Eric Bailly ! Le défenseur ivoirien serait mis de côté par le club pour les mêmes raisons que ses coéquipiers.

Nous savons qu’Eric (Bailly) n’a rien fait de mal

« Il est annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Éric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe. Notre travail sur la nouvelle structure du personnel se poursuit », avait communiqué le club de Süper Lig

Seulement, l’entourage de l’ancien joueur de Manchester United ne compte pas en rester en là ! Contactée par Foot Mercato, l’agent Rafaela Pimenta se dit surprise par cette décision de Besiktas de mettre son joueur à l’écart ! « Nous sommes choqués et cela nous a pris par surprise. Nous préparons notre réaction puisque nous savons qu’Éric n’a rien fait de mal. Les droits du joueur sont violés et nous veillerons à le protéger », a-t-elle expliqué au site spécialisé. Le joueur et son entourage semblent donc déterminés à faire valoir ses droits et ne pas se laisser faire dans ce dossier brulant à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver.