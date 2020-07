Mercato Ex OM : Les premiers mots de Lihadji au LOSC

Cette fois c’est officiel le jeune attaquant marseillais formé à l’OM Isaac Lihadji (18 ans) a signé son premier contrat pro avec le lOSC. Le club lillois a officialisé son arrivée ce jeudi après midi.

L’ancien joueur olympien issu du centre de formation de l’Olympique de Marseille a livré ses premiers mots sur le média du club lillois. Il explique notamment son choix d’avoir signé à Lille :

je sais que c’est un club qui met les jeunes en valeur. — Lihadji

« Je suis fier pour moi et ma famille et très heureux de signer mon premier contrat pro ici. Je veux leur faire honneur. Le projet, les supporters m’ont attirés, et j’ambitionne désormais d’intégrer le groupe, car je sais que c’est un club qui met les jeunes en valeur. » Isaac Lihadji – Source Losc.fr (02/07/2020)