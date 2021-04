Mercato ex OM : Les supporters du Bayern Munich ont changé d’avis sur Bouna Sarr?

Souvent moqué sur les réseaux sociaux par les supporters du Bayern Munich, il semblerait que la prestation de Bouna Sarr ce mardi soir ait changé les mentalités !

Transféré au FC Bayern Munich en provenance de l’OM lors du mercato d’été 2020, Bouna Sarr n’a pas vraiment eu le temps de jeu qu’il escomptait. En Bundesliga, il a été relégué à un poste de remplaçant voire n’a pas été appelé dans le groupe par Hansi Flick. Ce mardi soir lors de la victoire face au Bayer Leverkusen, le Français est entré à la 82′, à la place de Pavard.

Souvent moqué sur les réseaux sociaux par les supporters bavarois, il n’a qu’une dizaine de minutes pour s’illustrer. Certains ont changé d’avis en le voyant montrer de belles choses sous le maillot munichois. Il pourrait inverser la tendance et prétendre à plus de temps de jeu !

I’m going to be very honest. Bouna Sarr actually improved. Give credit where it’s due and I’m going to give him credit cos he deserves it

Although he was poor in the first few games he was given a chance, I think fans have been a bit too harsh on Bouna Sarr

I feel like he can and did actually improve during his time at Bayern. Another season with a decent pre season, he might just prove to be a better signing https://t.co/AJEwHnf5U1

— Prabhat (@PbMuller25) April 20, 2021