Mercato ex OM : L’incroyable proposition faite à André-Pierre Gignac !

André-Pierre Gignac, l’iconique attaquant des Tigres et ancien joueur de l’OM, pourrait bien entamer une nouvelle carrière en dehors des terrains de football, après avoir annoncé qu’il quittera le club mexicain à la fin de son contrat en juin 2025.

Malgré les nombreuses sollicitations ces dernières années, notamment de clubs français comme l’OL, Gignac est toujours resté fidèle aux Tigres. Le natif de Martigues, qui avait prolongé son contrat avec le club mexicain en 2023, semblait vouloir y terminer sa carrière de joueur, mais une nouvelle offre pourrait bien changer la donne.

Selon Fox Sports, la direction des Tigres a un projet ambitieux pour Gignac après sa retraite sportive. Le club de Monterrey, désireux de s’appuyer sur ses anciennes et actuelles légendes pour asseoir sa domination au Mexique, lui proposerait un poste à très haute responsabilité. Le média mexicain évoque notamment le poste de président sportif, un rôle stratégique au sein du club, dans lequel Gignac pourrait continuer d’influencer le développement des Tigres, même après avoir raccroché les crampons.

Gignac président sportif des Tigres après juin 2025 ?

Ce projet intéresse particulièrement Gignac, qui a souvent exprimé son désir de contribuer à la croissance des Tigres et de faire de ce club une référence dans le football mexicain. Dans une interview donnée il y a plusieurs et relayée par FootMercato, il déclarait : « Nous verrons plus tard avec le conseil d’administration, mais l’idée est d’être proche et d’aider autant que possible pour que, dans 10 ans, Tigres soit aussi proche que possible des plus grands clubs du Mexique. » Il poursuit : « Nous savons qu’il y a deux clubs forts (America et Chivas), et nous voulons être au même niveau qu’eux. Ces dernières années, nous avons prouvé au Mexique que nous pouvions être une équipe forte. »



Le poste envisagé pour Gignac serait un véritable tremplin pour le club, qui cherche à s’imposer comme l’un des plus grands clubs du Mexique, aux côtés des América et Chivas. Ce projet séduit non seulement l’ancien buteur de l’OM, mais aussi Guido Pizarro, l’actuel capitaine des Tigres, qui pourrait devenir son directeur technique. L’idée de travailler main dans la main avec Pizarro pour faire grandir le club de Monterrey et le hisser au sommet de la scène mexicaine et continentale semble correspondre parfaitement aux ambitions de Gignac pour l’avenir.

Ce virage dans la carrière de Gignac pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les Tigres, avec un ancien joueur emblématique à la tête de la stratégie sportive du club. L’OM et ses supporters pourraient suivre de près cette reconversion exceptionnelle d’un de leurs anciens héros.