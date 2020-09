Mercato ex OM : L’incroyable volte-face d’Adil Rami a rendu fou la Reggina !

Attendu aujourd’hui à Reggio de Calabre pour s’engager avec le club, Adil Rami a finalement fait faux bond à la Reggina. Une décision qui a rendu fou le directeur sportif de la Reggina !

On annonçait l’affaire déjà bien engagée, et elle devait connaitre son dénouement aujourd’hui. Adil Rami était attendu le 1er septembre pour passer sa visite médicale, et signer un contrat avec la Reggina (Série B). Mais alors que tout était réglé, coup de théâtre hier soir à 00h30, l’agent d’Adil Rami a appelé le directeur sportif du club italien pour annoncer que son client ne viendra finalement pas !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un jeune attaquant à l’essai

« CE N’EST PAS UN COMPORTEMENT APPROPRIÉ »

Une décision qui a rendu fou Massimo Taibi. Désormais directeur sportif de la Reggina, l’ancien gardien de but de Manchester United a réglé ses comptes avec le défenseur français :

«Nous étions parvenus à un accord avec l’agent et le joueur. Nous avions très bien organisé son arrivée pour qu’il soit présenté en grand, et nous lui avons pris des billets d’avion. Hier soir, son agent m’a appelé, me prévenant que le joueur ne pouvait pas être ici aujourd’hui. Nous avions tout prévu, même la visite médicale. Cela ne me semble pas être un comportement approprié. Nous sommes restés en contact avec eux toute la nuit, ils étaient déterminés à déplacer l’arrivée à Reggio. Cependant, nous avons décidé d’arrêter la négociation. Le football est également fait de ces choses, c’était dans le budget que quelque chose pouvait mal tourner, tournons maintenant la page et pensons à l’avenir. Il est clair qu’il n’y avait ni honnêteté, ni respect à notre égard. Nous n’attendons personne, nous ne pouvons pas communiquer l’inattendu à 23h30. J’ai perdu deux mois et demi de mon temps, mais quand un pape meurt, un autre est fait. Le président n’a pas besoin de prouver autre chose, nous avons toujours pris des acteurs importants. Cela montre que l’entreprise est solide et a des idées claires. Nous voulons des personnes motivées qui veulent venir jouer avec nous ». Massimo Taibi. Source : Reggina TV (01/09/2020)