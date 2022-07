Mercato ex OM : Mandanda fait l’unanimité au Stade Rennais

Parti au Stade Rennais il y a quelques semaines, Steve Mandanda est déjà le patron du vestiaire breton. Ses coéquipiers sont totalement fans de l’international français.

Capitaine de l’Olympique de Marseille, joueur le plus capé du club… Steve Mandanda a quitté l’OM cet été pour rejoindre le Stade Rennais. La situation de concurrence avec Pau Lopez a poussé l’international français vers la sortie.

Mandanda est tellement légitime quand il s’exprime — Laborde

Actuellement chez les Bretons, Steve Mandanda fait l’unanimité dans le vestiaire. Gaetan Laborde en a parlé dans des propos relayés par L’Equipe ce dimanche. L’attaquant passé par Montpellier évoque notamment le leadership de la légende vivante marseillaise.

« Il prend sa place tranquillement et puis il est tellement légitime quand il s’exprime. Il a un respect et une bonne vision des choses, il faut qu’on s’en serve et qu’on avance avec lui. Il va apporter son expérience, c’est vraiment top » Gaetan Laborde – Source : L’Equipe (24/07/22)

Mandanda a amené de la sécurité… Il est venu avec un rôle de papa — Génésio / Tait

En conférence de presse après la victoire 2-1 face à Caen, Bruno Génésio et Flavien Tait ont pris la parole devant les journalistes. Les deux hommes ont été questionné sur l’arrivée de Steve Mandanda au club… Ce ne sont pas seulement ses qualités de gardien qui ont été mises en avant.

« Il a amené de la sécurité, c’est un gardien qui prend beaucoup d’espace, qui rassure. C’est un plus dans son jeu au pied et dans l’assurance qu’il apporte à sa défense » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (20/07/22)

« C’est un meneur d’hommes, un super gardien. Il a plus de 600 matches en Ligue 1. Forcément, il est venu un peu avec un rôle de papa, et l’avoir avec nous, c’est top » Flavien Tait – Source : Conférence de presse (20/07/22)

Mandanda explique son choix

« Venir dans un club qui joue l’Europe, une condition pour moi ? C’est vrai que ça fait partie des choses importantes. L’objectif, c’est de continuer à l’être, de monter au classement et puis de durer tout en haut de ce championnat et puis pourquoi d’accrocher la Ligue des champions et y durer. C’est un objectif commun, c’est cette ambition qu’il y a aussi au sein du club qui m’a attiré. On va tout faire pour atteindre ces objectifs. C’est un de ces éléments qui a pu faire pencher la balance et on voit un très beau football avec énormément d’actions et de buts. » Steve Mandanda— Source: Stade Rennais (06/07/22)