Mercato ex OM : Marseille, la passion… Ribéry explique son choix !

Passé par le FC Metz puis par Marseille en Ligue 1, Franck Ribéry est désormais sous contrat avec le club italien Salernitana. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ailier gauche a expliqué ce qui l’a séduit pour rejoindre la lanterne rouge de Serie A.

Après l’Olympique de Marseille, Franck Ribéry est resté plus de 10 ans au Bayern Munich. S’il a fait les beaux jours du club bavarois, il n’a pas souhaité s’arrêter en si bon chemin et a relevé le défi de la Serie A avec la Fiorentina.

Ici, ça transpire la passion méditerranéenne, comme à Marseille — Ribéry

Désormais sous contrat avec l’US Salernitana, l’ancien international français a expliqué dans un entretien accordé à L’Equipe, pourquoi il a rejoint le club italien. D’après lui, la passion qui règne dans ce club et les supporters lui rappellent l’ambiance à l’Olympique de Marseille.

« J’ai encore de l’essence dans le moteur. Ici, je sens tout l’amour des gens. C’est mon adrénaline. À la Salernitana, les supporters ne sifflent jamais. Ce sont des vrais, toujours à bloc derrière nous. Cette ambiance m’a séduit. J’aime ce foot-là. Ici, ça transpire la passion méditerranéenne, comme à Marseille. L’autre clin d’oeil, c’est que nous portons les mêmes couleurs que Metz, mon premier club en Ligue 1. Mon choix a pu surprendre beaucoup de gens. Mais ceux qui me connaissent savent que je continue de kiffer ! Ma vie a toujours été un challenge. Je sais que la mission de sauver l’équipe est difficile. Mais nous allons tout faire pour y parvenir » Franck Ribéry – Source : L’Equipe

Ribery vomissait ses tripes car il était vidé — Niang

Super joueur et homme fantasque c’est souvent cette image que laisse Franck Ribery. Sur notre plateau, son ancien coéquipier à l’OM, Mamadou Niang raconte l’investissement incroyable de l’ancien ailier gauche du Bayern, un grand professionnel qui vomissait après les matches…

« On est arrivé en même temps avec Franck, on était dans le même hôtel avec nos femmes, on presque vécu 2 mois avant de trouver notre logement. C’était un extra-terrestre. En prépa, on ne le connaissait pas, il arrivait de Galatasaray, il a surclassé tout le monde. (…) On était sur le banc lors du premier match amical, Fabien m’avait dit, il sort d’où ce joueur, c’est un monstre ? Il courait partout. Je me demandais s’il pouvait tenir à fond comme ça. (…) Franck il se donnait tellement à 100% qu’à la fin des matches la première chose qu’il faisait quand il rentré au vestiaire c’est d’aller aux toilettes pour vomir. Il vomissait ses tripes car il était vidé. Il avait tellement tout donné, tu ne pouvais pas lui parler, il allait vomir de fatigue, de douleur. C’était incroyable ce joueur. (…) On a été en vacances ensemble, je suis allé le voir à Munich, il m’avait invité à La Fio. On est souvent au téléphone ensemble. En vacances, c’était incroyable car il se levait le matin, il allait faire 40 à 1h de footing à du 16km, c’était une machine. Il ne s’arrêtait pas, il prenait une semaine et c’est tout. Deux semaines avant la reprise il était déjà au centre d’entrainement du Bayern. » Mamadou Niang – source : FCMarseille (11/11/2021)